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Уорд и Ковалев проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе

Источник:  World Boxing NewsКомментарии

Как сообщает World Boxing News, россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд проведут матч-реванш 17 мюня в Лас-Вегасе.

Отмечается, что официальное заявление по этому поводу должно последовать в ближайшие несколько часов.

Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 19 ноября 2016 года. Тогда россиянин уступил своему сопернику по итогам 12-ти раундов и уступил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

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