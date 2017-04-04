Андре Уорд: Оставьте все отговорки дома. Увидимся 17 июня
Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд готовится провести поединок 17 июня. Ранее прошла информация, что грядущим летом американец проведет матч-реванш с россиянином Сергеем Ковалевым.
«Собираюсь сделать все быстро. Вы хотели это получить. Теперь у вас есть возможность увидеть меня 17 июня. На этот раз оставьте все отговорки дома», – написал Уорд на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 19 ноября 2016 года. Тогда россиянин уступил своему сопернику по итогам 12-ти раундов и уступил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
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