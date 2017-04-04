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Дубль 36-летнего Адуриса помог «Атлетику» обыграть «Эспаньол»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Атлетика» в матче 30-го тура испанской примеры нанесли поражение «Эспаньолу».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу баскского клуба. Оба мяча забил 36-летний форвард Ариц Адурис.

Таким образом, «Атлетик» поднялся на пятую строчку в таблице чемпионата страны, набрав 50 очков. В активе «попугаев» – 42 балла и девятое место.

В следующем тура команда Эрнесто Вальверде сыграет 7 апреля на выезде с «Вильярреалом», а «Эспаньол» днем позже примет на домашней арене «Алавес».

Примера
30-й тур

Матч

Атлетик - Эспаньол - 2:0 (2:0)

Голы

Адурис 17 (1:0 - пен.). Адурис 37 (2:0).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Саборит, Альварес, Лапорт, Гарсия (Сан Хосе, 73), де Маркос, Итурраспе, Сусаета, Беньят (Рико, 81), Муньяин (Уильямс, 62), Адурис

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Фуэго, Рока (Хурадо, 46), Альварес, Санчес, Хименес (Перес, 46), Лопес Д., Пьятти, Диоп, Васкес (Кайседо, 75)

Предупреждения:

Альварес, 27 - Альварес, 18; Лопес Д., 39; Фуэго, 90

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

04 апреля 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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