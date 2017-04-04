Владислав Третьяк: Мы готовы были к любому решению руководства НХЛ
Сегодня президент ФХР Владислав Третьяк открыл в Самаре свой юбилейный, десятый по счету турнир «Кубок Третьяка» среди юных хоккеистов 2006 года рождения.
- Мы были готовы к любому развитию событий, - так прокомментировал Третьяк решение руководства НХЛ не отпускать на Олимпиаду-2018 игроков Лиги корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову. – Мы заранее предполагали такой поворот событий. Вы помните, нас критиковали за излишний, возможно, молодежный состав на этапах Евротура, но мы смотрели в будущее и были готовы к любым решениям заокеанской Лиги. В итоге наша сборная выступила успешно. Олег Знарок будет готовить команду к чемпионату мира с учетом сложившейся ситуации и я уверен, что мы не будем слабее. Трудно говорить сегодня о том, усилят ли сборную наши звезды в НХЛ – время покажет. Но то, что на зимней Олимпиаде-2018 мы будем бороться за золотые медали, лично у меня не возникает никаких сомнений.