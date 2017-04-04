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Георгий Черданцев: В хоккее ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен поехать вместе со сборной России на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчане.

Однако, его коллега Георгий Черданцев выразил мнение, что трофей НХЛ куда важнее, чем медаль Олимпийских игр.

«Титул чемпиона Игр – самое дорогое в любительском хоккее, а не профессиональном, где ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будет», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что руководство НХЛ запретило игрокам лиги принимать участие в грядущем турнире, однако, российский игрок заявил, что не собирается пропускать Игры.

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