Георгий Черданцев: В хоккее ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен поехать вместе со сборной России на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчане.

Однако, его коллега Георгий Черданцев выразил мнение, что трофей НХЛ куда важнее, чем медаль Олимпийских игр.

«Титул чемпиона Игр – самое дорогое в любительском хоккее, а не профессиональном, где ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будет», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

@kazanskyden79 @AShmurnov В любительском хоккее, а не профессиональном, где ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будет — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 апреля 2017 г.

Ранее стало известно, что руководство НХЛ запретило игрокам лиги принимать участие в грядущем турнире, однако, российский игрок заявил, что не собирается пропускать Игры.