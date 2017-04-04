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«Бавария» потерпела второе поражение в сезоне, проиграв на выезде «Хоффенхайму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче 27-го тура чемпионата Германии уступили в гостях «Хоффенхайму».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий Андрей Крамарич.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти потерпели второе поражение в этом сезоне. 19 ноября действующий чемпион Бундеслиги проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1).

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Бавария» продолжает лидировать в таблице чемпионата страны, набрав 65 баллов. В активе «Хоффенхайма» – 51 очко и третье место.

Бундеслига
27-й тур

Матч

Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)

Голы

Крамарич 21 (1:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)

Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски

Предупреждения:

нет - Левандовски, 64

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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