«Бавария» потерпела второе поражение в сезоне, проиграв на выезде «Хоффенхайму»

Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче 27-го тура чемпионата Германии уступили в гостях «Хоффенхайму».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий Андрей Крамарич.

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти потерпели второе поражение в этом сезоне. 19 ноября действующий чемпион Бундеслиги проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1).

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Бавария» продолжает лидировать в таблице чемпионата страны, набрав 65 баллов. В активе «Хоффенхайма» – 51 очко и третье место.

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27-й тур