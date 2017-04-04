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Россиянин Чен выиграл серебро на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Олег Чен занял второе место в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите.

Первое место осталось за французом Бернардином Матамом, а бронза досталась представителю Германии Роберту Йоахиму.

Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Весовая категория до 69 кг

1. Бернардин Матам (Франция) – 320 кг (140+180).
2. Олег Чен (Россия) – 319 кг (150+169).
3. Роберт Йоахим (Германия) – 317 кг (141+176).

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