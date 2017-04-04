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Болельщики «Лады» собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» пригласил болельщиков принять участие в сборе средств для памятника заслуженному тренеру СССР, почетному гражданину двух городов - Тольятти и Челябинска - Геннадию Цыгурову, скончавшемуся от тяжелой болезни 14 декабря прошлого года.

Именно под его руководством тольяттинская команда добилась своих самых высоких вершин. Она дважды была чемпионом страны и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион страны.

В позапрошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по «золотой» «Ладе» Сергей Михалев. Цыгуров не смог приехать на похороны – боролся с раком в заграничной клинике. Чтобы поддержать морально в тяжелой борьбе с коварной болезнью, в «Ладе» придумали пиар - ход – подняли его хоккейный свитер под сводами «Лады-Арены», которую он помогал строить вместе со своими игроками «Лады» уже нового призыва. В основании «Лада-Арены» лежит и его, цыгуровский кирпич. Он вместе с новым поколением игроков «Лады» закладывал фундамент на субботниках во славу будущих побед тольяттинского хоккея.

Но на этом испытания не закончились. Чуть больше года назад в семье Цыгуровых произошла ещё одна трагедия – погиб сын Денис – его правая рука, обладатель «Золотого шлема» лучшему защитнику отечественного хоккея середины 90-х годов. Цыгуров- старший ушел вместе с эпохой великолепной «Лады», прорубившей «окно» в истории гегемонии столичных клубов. Недавно его фамилию увековечили на стелле, установленной в Автограде в честь героев тольяттинского спорта. Увы, но этого он уже не увидел. Лежал, смертельно прикованный к постели.

И вот теперь «Лада», испытывающая серьезные финансовые трудности – не рассчитались еще с игроками за прошлый сезон – просит болельщиков помочь семье Цыгурова. Средства можно перечислять на счет Цыгуровой Нелли Андреевны (вдовы Геннадия Цыгурова), опубликованной на сайте клуба.

Первыми на призыв откликнулись бывшие коллеги Цыгурова из самарского ЦСК ВВС и ветераны «Лады». Сбор средств для установки памятника продолжается.

Геннадий Цыгуров

Мастер спорта по хоккею.

 Заслуженный тренер РСФСР (1981). Заслуженный тренер СССР (1989). Почётный гражданин городов Тольятти (1995) и Челябинска (2006).

Воспитанник специализированной ДЮСШОР «Трактор».

18 сезонов играл защитником в хоккейной команде «Трактор» (1960—1977). Провёл 658 игр, забил 47 шайб. Бронзовый призёр чемпионата СССР (1977), финалист Кубка СССР (1973).

3 сезона был капитаном команды (1965—1969 годы). От болельщиков клуба получил прозвище Бригадир.

3-кратный победитель второго эшелона российского хоккея (2003 - во главе «Торпедо» НН, 2005 - ХК МВД, 2006 - «Трактор»), победитель первой лиги СССР и переходного турнира 1990/91 («Лада»). Под его руководством в элитный дивизион – высшая лига, МХЛ, КХЛ - вышли четыре команды.

Ещё одна победа во втором эшелоне - на счету Цыгурова как игрока (1967/68, вторая группа класса «А», «Трактор»). В сезонах 1993/94 и 1995/96 выигрывал золотые медали чемпионата России с «Ладой». 

В 1995-1996 и 1998-2000 годах - был вторым тренером национальной сборной России. В 1999 году молодёжная сборная России, где он работал главным тренером, стала чемпионом мира.

Кавалер ордена «Знак Почёта» (1981). Награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2006).


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