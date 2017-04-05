«Советский спорт» поздравляет Алексея Сорокина с 45-летием!

Сегодня, 5 апреля, свой 45-й день рождения отмечает Алексей Леонидович Сорокин - генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

За большой личный вклад в подготовку и проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Москве 18 июля 2008 года Алексею Сорокину была объявлена благодарность мэра Москвы.

23 июля 2008 года Исполкомом РФС Сорокин был назначен генеральным директором Российского футбольного союза.

Возглавлял заявочный комитет «Россия-2018», который боролся за проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России; принимал участие в финальной презентации российской заявки в Цюрихе 2 декабря 2010.

30 декабря, по окончании действия срока контракта, он покинул РФС и возглавил организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Уважаемый Алексей Леонидович, «Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким.