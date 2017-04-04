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«Лацио» проиграл «Роме», но вышел в финал Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лацио» в ответном матче полуфинала Кубка Италии уступили «Роме».

Встреча между командами состоялась на домашней арене «волков» и завершилась со счетом 3:2.

Таким образом, в финал турнира выходит команда Симоне Индзаги, поскольку «орлы» сумели одолеть своего соперника в первой встрече со счетом 2:0.

Отметим, что «Лацио» в решающем матче встретится с победителем пары «Ювентус» – «Наполи». 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. 

Кубок Италии
Полуфинал
Ответная игра

Матч

Рома - Лацио - 3:2 (1:1)

Голы

Милинкович-Савич 37 (0:1). Эль-Шаарави 43 (1:1). Иммобиле 57 (1:2). Салах 66 (2:2). Салах 89 (3:2).

Состав

Рома: Алисон, Рюдигер, Эмерсон, Жуан (Бруно Перес, 46), Манолас, Паредес (Тотти, 81), Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави (Перотти, 71), Джеко

Лацио: Стракоша, Баста, Лукаку, Баштуш, Фортуна, де Врей (Худт, 46), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия (Мугрия, 71), Андерсон (Кейта, 58), Иммобиле

Предупреждения:

Наингголан, 26; Джеко, 32; Паредес, 40; Перотти, 74 - Андерсон, 31; Лукаку, 48

Место и дата

04 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

Первая встреча – 0:2

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