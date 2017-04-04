«Лацио» проиграл «Роме», но вышел в финал Кубка Италии
Футболисты «Лацио» в ответном матче полуфинала Кубка Италии уступили «Роме».
Встреча между командами состоялась на домашней арене «волков» и завершилась со счетом 3:2.
Таким образом, в финал турнира выходит команда Симоне Индзаги, поскольку «орлы» сумели одолеть своего соперника в первой встрече со счетом 2:0.
Отметим, что «Лацио» в решающем матче встретится с победителем пары «Ювентус» – «Наполи».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Кубок Италии
Полуфинал
Ответная игра
Матч
Голы
Милинкович-Савич 37 (0:1). Эль-Шаарави 43 (1:1). Иммобиле 57 (1:2). Салах 66 (2:2). Салах 89 (3:2).
Состав
Рома: Алисон, Рюдигер, Эмерсон, Жуан (Бруно Перес, 46), Манолас, Паредес (Тотти, 81), Наингголан, Строотман, Салах, Эль-Шаарави (Перотти, 71), Джеко
Лацио: Стракоша, Баста, Лукаку, Баштуш, Фортуна, де Врей (Худт, 46), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия (Мугрия, 71), Андерсон (Кейта, 58), Иммобиле
Предупреждения:
Наингголан, 26; Джеко, 32; Паредес, 40; Перотти, 74 - Андерсон, 31; Лукаку, 48
Место и дата
04 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция
Первая встреча – 0:2