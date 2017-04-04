Гол Ибрагимовича спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура английской премьер-лиги сыграли вничью с «Эвертоном».
Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1.
Автором единственного гола для «ирисок» стал защитник Фил Джагелка, а в самой концовке игры 35-летний форвард Златан Ибрагимович реализовал пенальти.
Таким образом, команда Жозе Моуринью продолжает занимать 5 место в таблице АПЛ, набрав 54 балла. В активе «Эвертона» – 51 очко и 7 место.
В следующем туре «красные дьяволы» сыграют 9 апреля в гостях с «Сандерлендом», а «Эвертон» встретится в тот же день на домашней арене с «Лестером».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
АПЛ
31-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1 (0:1)
Голы
Джагелка 22 (0:1). Ибрагимович 90 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд (Погба, 46), Рохо, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Эррера, Янг (Шоу, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд
Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс Э., Джагелка, Дэвис, Бэйнс, Бэрри, Миральяс (Пеннингтон, 67), Баркли (Колверт-Льюин, 81), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Янг, 57 - Гуйе, 45; Бэрри, 54; Дэвис, 88
Удаления:
нет - Уильямс Э., 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция