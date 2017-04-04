Гол Ибрагимовича спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»

Крэйг Шекспир: Варди будет первым, кто признает, что мог совершить глупую ошибку Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал, как клуб помогал форварду Джейми Варди выйти на мировой уровень. «Наша задача - помогать игрокам. Иногда они просто не уверены в себе, и Варди будет первым, кто признает, что в недавнем прошлом мог совершить глупую ошибку. Я, а также Найджел Пирсон и Стив Уолш всячески поддерживали Варди. Все, что мы делали каждый день, это рассказывали Джейми о его возможностях. Мы даже сказали ему, что он способен выступать не только в премьер-лиге, но и попасть в сборную Англии. Каждый день ему говорили, что верят в него. К счастью, он не поехал на Ибицу, и это было правильное решение.