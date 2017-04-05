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«Монако» победил «Лилль» и вышел в полуфинал Кубка Франции

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«Монако» стал вторым полуфиналистом Кубка Франции. В ¼ финала монегаски одержали победу над «Лиллем» (2:1) на стадионе «Луи II».

Дубль в матче сделал форвард «Монако» Валер Жермен. Два его гола в первом тайме разделили десять минут.

Отметим, что на 40-й минуте красную карточку получил защитник «Лилля» Карлен Аркю.

«Доги» отквитали один мяч на последней минуте игры после удара голландского форварда Ануара Эль-Гази.

Напомним, ранее в полуфинал Кубка Франции также вышел «Генгам». Еще два матча ¼ финала пройдут в среду: «Анже» примет «Бордо», а «Авранш» из третьего дивизиона сыграет с «Пари Сен-Жермен».

Кубок Франции

¼ финала

«Монако» – «Лилль» – 2:1 (2:0)

Голы: Жермен, 35, 45 – Эль-Гази, 90.

Удаление: Аркю («Лилль»), 40.

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