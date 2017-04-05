«Монако» победил «Лилль» и вышел в полуфинал Кубка Франции
«Монако» стал вторым
полуфиналистом Кубка Франции. В ¼ финала монегаски одержали победу над «Лиллем»
(2:1) на стадионе «Луи II».
Дубль в матче сделал форвард «Монако» Валер Жермен. Два его гола в первом тайме разделили десять минут.
Отметим, что на 40-й минуте красную карточку получил защитник «Лилля» Карлен Аркю.
«Доги» отквитали один мяч на последней минуте игры после удара голландского форварда Ануара Эль-Гази.
Напомним, ранее в полуфинал Кубка Франции также вышел «Генгам». Еще два матча ¼ финала пройдут в среду: «Анже» примет «Бордо», а «Авранш» из третьего дивизиона сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Кубок Франции
¼ финала
«Монако» – «Лилль» –
2:1 (2:0)
Голы: Жермен, 35, 45 – Эль-Гази, 90.
Удаление: Аркю («Лилль»), 40.
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