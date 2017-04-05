«Атлетико» победил «Реал Сосьедад»
«Атлетико» нанес
поражение «Реалу Сосьедад» (1:0) в матче 30-го тура примеры на стадионе «Висенте
Кальдерон».
Единственный гол в матче на 28-й минуте забил бразилец Филипе Луис с передачи форварда Фернандо Торреса.
«Атлетико» набрал 61 очко и вышел на единоличное третье место. При этом главный конкурент столичной команды – «Севилья» – свой матч 30-го тура проведет в среду в гостях с «Барселоной».
В другом матче «Вильярреал» победил в гостях «Бетис» (1:0) благодаря голу форварда Адриана Лопеса.
Примера
30-й тур
Матч
Атлетико - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)
Голы
Луис 28 (1:0).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Коке, Сауль, Габи, Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72)
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Субельдия, Гранеро (Хуанми, 75), Прието (Ойарсабаль, 46), Каналес, Навас, Одриосола (Элустондо, 39), Виллиан, Вела
Предупреждения:
нет - Рульи, 61; Берчиче, 62; Субельдия, 63; Навас, 68
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
04 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Матч
Бетис - Вильярреал - 0:1 (0:0)
Голы
Лопес 47 (0:1).
Состав
Бетис: Адан, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Гонсалес, Песселья, Себальос, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Пиччини (Хоакин, 54), Кастро, Санабрия
Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Хосе Анхель, Марио, Руис, Сориано Р. (Сориано Б., 68), Эрнандес, дос Сантос, Сансоне (Бакамбу, 64), Кастильехо, Лопес (Коста, 85)
Предупреждения:
Брашанац, 39; Дурмиси, 73 - Руис, 66; дос Сантос, 70
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
04 апреля 22:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция