«Атлетико» победил «Реал Сосьедад»

Зинедин Зидан: Люди говорят, что в последнее время Модрич играет плохо, но меня не интересует чужое мнение

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии мачта с «Леганесом» в рамках 30-го тура испанской примеры.