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«Атлетико» победил «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атлетико» нанес поражение «Реалу Сосьедад» (1:0) в матче 30-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».

Единственный гол в матче на 28-й минуте забил бразилец Филипе Луис с передачи форварда Фернандо Торреса.

«Атлетико» набрал 61 очко и вышел на единоличное третье место. При этом главный конкурент столичной команды – «Севилья» – свой матч 30-го тура проведет в среду в гостях с «Барселоной».

В другом матче «Вильярреал» победил в гостях «Бетис» (1:0) благодаря голу форварда Адриана Лопеса.

Примера

30-й тур

Матч

Атлетико - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)

Голы

Луис 28 (1:0).

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Коке, Сауль, Габи, Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72)

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Субельдия, Гранеро (Хуанми, 75), Прието (Ойарсабаль, 46), Каналес, Навас, Одриосола (Элустондо, 39), Виллиан, Вела

Предупреждения:

нет - Рульи, 61; Берчиче, 62; Субельдия, 63; Навас, 68

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

04 апреля 22:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Вильярреал - 0:1 (0:0)

Голы

Лопес 47 (0:1).

Состав

Бетис: Адан, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Гонсалес, Песселья, Себальос, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Пиччини (Хоакин, 54), Кастро, Санабрия

Вильярреал: Фернандес, Мусаккио, Хосе Анхель, Марио, Руис, Сориано Р. (Сориано Б., 68), Эрнандес, дос Сантос, Сансоне (Бакамбу, 64), Кастильехо, Лопес (Коста, 85)

Предупреждения:

Брашанац, 39; Дурмиси, 73 - Руис, 66; дос Сантос, 70

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

04 апреля 22:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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