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Владислав Третьяк: В 1980-м нам уже «прикрутили» золото, а мы проиграли американским студентам

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры 2018 года не гарантирует России победы в Пхенчхане.

«Всегда задача стояла одна – золотые медали. И в Ванкувере, и в Сочи, помните? У нас были и Овечкин, и Малкин, и Дацюк, которые в НХЛ шли в десятке лучших бомбардиров. Только расставили их неправильно, с вратарем не угадали, и в итоге ничего не вышло.

Не нужно радоваться раньше времени: в 1980-м нам уже «прикрутили» медали золотые, а мы проиграли студентам из американских вузов», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, в 1980 году сборная СССР заняла второе место на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде, потерпев поражение от сборной США, составленной из игроков студенческих команд.

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