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Сергей Ковалев: В матче-реванше с Уордом все увидят настоящего «Крашера»

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал новость о проведении боя-реванша с американцем Андре Уордом за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

«Я рад, что реванш состоится, – сказал Ковалев. – Я очень надеюсь, что Андре Уорд выйдет на ринг. Фанаты бокса увидят настоящего «Крашера», которого они не видели несколько последних моих боев. Для меня этот реванш очень важен, как никакой другой поединок во всей моей боксерской карьере. Большое спасибо всем поклонникам бокса».

Матч-реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).

Напомним, осенью 2016 года Ковалев уступил Уорду по решению судей, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывал Уорда дать Ковалеву реванш.

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