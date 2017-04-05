Андре Уорд: На этот раз оставьте все свои оправдания дома

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд прокомментировал новость о проведении боя-реванша с российским боксером Сергеем Ковалевым.

«Скажу коротко и ясно. Вы получили то, что хотели – теперь вам придется увидеть меня 17 июня. На этот раз оставьте все свои оправдания дома», – сказал американский боксер.

Матч-реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).

Напомним, осенью 2016 года Ковалев уступил Уорду по решению судей, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывал Уорда дать Ковалеву реванш.

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