Жозе Моуринью: Мы забили «Эвертону» два чистых гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд Траффорд».

«Мы забили два чистых гола, но я говорю об этом с улыбкой, потому что не разочарован лайнсменом. Это было действительно сложное решение для него. Только просмотр видеоассистента мог помочь ему.

Мы давили-давили, еще раз давили и, наконец, забили. По крайней мере, сейчас мы не испытываем чувства поражения.

Они убирали атакующих игроков и выпускали защитников. «Эвертон» приглашал нас атаковать, но они могли так делать, потому что Лукаку настолько силен, что оставался опасным для нас.

Игроки отдали все, что у них было. Команда сыграла нездорово, но я доволен проявленным старанием», – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в компенсированное время благодаря реализованному шведом Златаном Ибрагимовичем пенальти. На 72-й минуте форвард также отправил мяч в ворота «Эвертона», но гол был отменен из-за офсайда.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча