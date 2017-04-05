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Жозе Моуринью: Мы забили «Эвертону» два чистых гола

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд Траффорд».

«Мы забили два чистых гола, но я говорю об этом с улыбкой, потому что не разочарован лайнсменом. Это было действительно сложное решение для него. Только просмотр видеоассистента мог помочь ему.

Мы давили-давили, еще раз давили и, наконец, забили. По крайней мере, сейчас мы не испытываем чувства поражения.

Они убирали атакующих игроков и выпускали защитников. «Эвертон» приглашал нас атаковать, но они могли так делать, потому что Лукаку настолько силен, что оставался опасным для нас.

Игроки отдали все, что у них было. Команда сыграла нездорово, но я доволен проявленным старанием», – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в компенсированное время благодаря реализованному шведом Златаном Ибрагимовичем пенальти. На 72-й минуте форвард также отправил мяч в ворота «Эвертона», но гол был отменен из-за офсайда.

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1 (0:1)

Голы

Джагелка 22 (0:1). Ибрагимович 90 (1:1 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд (Погба, 46), Рохо, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Эррера, Янг (Шоу, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд

Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс Э., Джагелка, Дэвис, Бэйнс, Бэрри, Миральяс (Пеннингтон, 67), Баркли (Колверт-Льюин, 81), Гуйе, Лукаку

Предупреждения:

Янг, 57 - Гуйе, 45; Бэрри, 54; Дэвис, 88

Удаления:

нет - Уильямс Э., 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

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