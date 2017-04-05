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Крэйг Шекспир: «Лестер» сыграл не лучшим образом, но самое главное – это победа

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир оценил игру команды в матче 31-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:0) на стадионе «Кинг Пауэр».

«Мы сыграли не лучшим образом, но самое главное – это победа. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы стараемся набрать как можно больше очков.

О матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов не было и речи. Мы не хотели разговаривать об этом.

Исламу Слимани нужно проявить терпение. Последние несколько недель он играл не так много. Но сегодня он показал, на что способен», – приводит BBC слова Шекспира.

Напомним, голы в ворота «Сандерленда» забили Ислам Слимани и Джейми Варди.

Действующие чемпионы набрали 36 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице.

Матч

Лестер Сити - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голы

Слимани 69 (1:0). Варди 78 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Беналуань, Фукс, Ндиди (Кинг, 82), Марез, Дринкуотер, Варди, Грэй (Олбрайтон, 62), Окадзаки (Слимани, 62)

Сандерленд: Пикфорд, Овьедо, Джонс, Денайер, Коне, Родуэлл (Гибсон, 80), Ларссон (Хазри, 73), Каттермоул (Аничебе, 73), Ндонг, Дефо, Борини

Предупреждения:

нет - Каттермоул, 35

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

04 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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