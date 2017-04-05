Крэйг Шекспир: «Лестер» сыграл не лучшим образом, но самое главное – это победа

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир оценил игру команды в матче 31-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:0) на стадионе «Кинг Пауэр».

«Мы сыграли не лучшим образом, но самое главное – это победа. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы стараемся набрать как можно больше очков.

О матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов не было и речи. Мы не хотели разговаривать об этом.

Исламу Слимани нужно проявить терпение. Последние несколько недель он играл не так много. Но сегодня он показал, на что способен», – приводит BBC слова Шекспира.

Напомним, голы в ворота «Сандерленда» забили Ислам Слимани и Джейми Варди.

Действующие чемпионы набрали 36 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице.