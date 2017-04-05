Крэйг Шекспир: «Лестер» сыграл не лучшим образом, но самое главное – это победа
Главный тренер «Лестера»
Крэйг Шекспир оценил игру команды в матче 31-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом»
(2:0) на стадионе «Кинг Пауэр».
«Мы сыграли не лучшим образом, но самое главное – это победа. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы стараемся набрать как можно больше очков.
О матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов не было и речи. Мы не хотели разговаривать об этом.
Исламу Слимани нужно проявить терпение. Последние несколько
недель он играл не так много. Но сегодня он показал, на что способен», –
приводит BBC слова Шекспира.
Напомним, голы в ворота «Сандерленда» забили Ислам Слимани и Джейми Варди.
Действующие чемпионы набрали 36 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице.
Матч
Лестер Сити - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Слимани 69 (1:0). Варди 78 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Беналуань, Фукс, Ндиди (Кинг, 82), Марез, Дринкуотер, Варди, Грэй (Олбрайтон, 62), Окадзаки (Слимани, 62)
Сандерленд: Пикфорд, Овьедо, Джонс, Денайер, Коне, Родуэлл (Гибсон, 80), Ларссон (Хазри, 73), Каттермоул (Аничебе, 73), Ндонг, Дефо, Борини
Предупреждения:
нет - Каттермоул, 35
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
04 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция