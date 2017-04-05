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Леонид Вайсфельд: «Салават Юлаев» покидают Гаврилов, Григоренко, Соин и, скорее всего, Денис Бодров

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал об изменениях в составе команды.

– Мы продлили контракты с Антоном Лазаревым, Игорем Макаровым и Энвером Лисиным, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Вайсфельда. – Я очень доволен, что нам удалось сохранить тройку Лисин – (Евгений) Бодров – Макаров. Может быть, у главного тренера будут какие-то свои взгляды на этот процесс, но я думаю, что они начнут в таком сочетании.

– Кто покинет команду?
– Андрей Гаврилов, Игорь Григоренко, Сергей Соин, скорее всего, Денис Бодров.

Напомним, в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серии «Ак Барсу» (1-4), после чего клуб в отставку ушел главный тренер Игорь Захаркин.

Новым главным тренером команды стал финн Эркка Вестерлунд.

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