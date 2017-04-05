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«Бостон» победил «Тампу-Бэй» и вышел в плей-офф

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«Бостон» выиграл у «Тампы-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа обеспечила «медведям» место в плей-офф.

Дубль в ворота российского голкипера «молний» Андрея Василевского сделал чешский форвард Давид Пастрняк, на счету которого теперь 34 шайбы в сезоне. Также по разу отличились форвард Дрю Стэффорд и защитник Здено Хара. В итоге на счету Василевского 34 сэйва.

Лучший снайпер и бомбардир «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 19 минут 8 секунд и нанес один бросок по воротам. На счету его партнера Владислава Наместникова также один бросок и показатель полезности «–2».

«Бостон» набрал 94 очка и поднялся на второе место Атлантического дивизиона. За три матча до конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» отстает от зоны wild card на четыре очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Тампа-Бэй - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Стэффорд (Крейчи, МакКуэйд), 25:56 (1:0). Пастрняк (Нэш, Миллер К.), 36:06 (2:0). Хара (Бэкес, Крюг), 49:12 (3:0). Пастрняк (Крейчи), 58:58 (4:0).

Место и дата

05 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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