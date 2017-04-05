«Бостон» победил «Тампу-Бэй» и вышел в плей-офф
«Бостон» выиграл у «Тампы-Бэй»
(4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа обеспечила «медведям»
место в плей-офф.
Дубль в ворота российского голкипера «молний» Андрея Василевского сделал чешский форвард Давид Пастрняк, на счету которого теперь 34 шайбы в сезоне. Также по разу отличились форвард Дрю Стэффорд и защитник Здено Хара. В итоге на счету Василевского 34 сэйва.
Лучший снайпер и бомбардир «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 19 минут 8 секунд и нанес один бросок по воротам. На счету его партнера Владислава Наместникова также один бросок и показатель полезности «–2».
«Бостон» набрал 94 очка и поднялся на второе место Атлантического дивизиона. За три матча до конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» отстает от зоны wild card на четыре очка.
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