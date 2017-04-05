Россия проиграла Германии в ¼ финала женского чемпионата мира

Женская сборная России завершила борьбу за медали чемпионата мира в Плимуте. В ¼ финала российская команда потерпела поражение от Германии (1:2).

На третьей минуте форвард Анна Шохина забила первый гол в матче. Немки отыгрались после перерыва, когда Керстин Шпилбергер реализовала двойное численное преимущество. А на 50-й минуте Мари Деларбр забросила решающую шайбу, которая вывела Германию в полуфинал.

Таким образом, в ½ финала сыграют: США – Германия и Канада – Финляндия, а Россия и Швеция проведут матч за пятое место.

Добавим, что в прошлом году сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

Плимут (США)

Чемпионат мира

Женщины

Плей-офф

¼ финала

Россия – Германия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шохина (Штарева, Дергачева), 02:36 (1:0). Шпилбергер (Зорн, Фигерт), 34:44 (1:1 – бол). Деларбр (Грэв, Шпилбергер), 49:12 (1:2).

Вратари: Александрова – Харсс.