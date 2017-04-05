«Питтсбург» победил «Коламбус» и сохранил второе место в Столичном дивизионе

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы в ворота российского голкипера Сергея Бобровского забили Картер Рауни, Патрик Хорнквист, Брайан Думулин и Джейк Гюнцель. В итоге на счету Бобровского 23 сэйва после 27 бросков.

Отметим, что лучший снайпер сезона Сидни Кросби записал на свой счет две результативные передачи. Теперь на счету капитана «Питтсбурга» 84 (43+41) очка в 72 матчах регулярного чемпионата.

«Питтсбург» сохранил за собой второе место в Столичном дивизионе, увеличив отрыв от «Коламбуса» до трех очков.

Добавим, что для «жакетов» это поражение стало третьим подряд.

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