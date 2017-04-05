Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Питтсбург» победил «Коламбус» и сохранил второе место в Столичном дивизионе

Комментарии

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы в ворота российского голкипера Сергея Бобровского забили Картер Рауни, Патрик Хорнквист, Брайан Думулин и Джейк Гюнцель. В итоге на счету Бобровского 23 сэйва после 27 бросков.

Отметим, что лучший снайпер сезона Сидни Кросби записал на свой счет две результативные передачи. Теперь на счету капитана «Питтсбурга» 84 (43+41) очка в 72 матчах регулярного чемпионата.

«Питтсбург» сохранил за собой второе место в Столичном дивизионе, увеличив отрыв от «Коламбуса» до трех очков.

Добавим, что для «жакетов» это поражение стало третьим подряд. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Коламбус - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Роуни (Уилсон), 18:51 (1:0). Хорнквист (Кюнхакль), 29:26 (2:0). Думулин (Кросби, Гентзел), 32:30 (3:0). Гентзел (Кросби, Шульц), 40:33 (4:0). Дубински 50:20 (4:1).

Место и дата

05 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бостон» победил «Тампу-Бэй» и вышел в плей-офф«Бостон» выиграл у «Тампы-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа обеспечила «медведям» место в плей-офф.НХЛ блефует! Из-за глупого решения своих боссов лига может нарваться на локаутНХЛ блефует! Из-за глупого решения своих боссов лига может нарваться на локаутОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает хоккеистов НХЛ к забастовке, которая заставит лигу отпустить их на Олимпиаду.НХЛ. «Тампа-Бэй» против «Бостона», «Вашингтон» в гостях у «Торонто»Во вторник в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 13 матчей.Георгий Черданцев: В хоккее ценнее Кубка Стэнли ничего не было, нет и не будетКомментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин должен поехать вместе со сборной России на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчане.Владислав Третьяк: Мы готовы были к любому решению руководства НХЛСегодня президент ФХР Владислав Третьяк открыл в Самаре свой юбилейный, десятый по счету турнир «Кубок Третьяка» среди юных хоккеистов 2006 года рождения.Александр Овечкин: Это моя страна! Я все равно поеду на Олимпиаду! (видео)Александр Овечкин: Это моя страна! Я все равно поеду на Олимпиаду! (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал заявление о том, что он все равно поедет в Пхенчхан, вне зависимости от решения НХЛ.Сидни Кросби: Поездка на Олимпиаду? Не уверен, что готов зайти так далекоНападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков лиги на Олимпиаду.Владимир Тарасенко – о решении НХЛ: Согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контрактыФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение руководства НХЛ запретить игрокам лиги участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.Евгений Кузнецов: По-прежнему намерен ехать на ОлимпиадуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков лиги на Олимпиаду.Слушай, давай вернемся. Русские игроки НХЛ, которых ждут дома. 1 частьСлушай, давай вернемся. Русские игроки НХЛ, которых ждут дома. 1 частьОлимпиада-2018 пройдет без игроков НХЛ. Теперь уже официально.Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятсяВячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятсяОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у дважды олимпийского чемпиона Вячеслава Быкова.Назад в каменный век. Чего лишаются зимние Олимпиады без звезд НХЛНазад в каменный век. Чего лишаются зимние Олимпиады без звезд НХЛ«Советский спорт» напоминает о том, какими были олимпийские хоккейные турниры, когда туда приезжали сильнейшие игроки планеты.Вячеслав Фетисов: Шансы на победу всех европейских сборных поднялисьВячеслав Фетисов: Шансы на победу всех европейских сборных поднялисьСамый титулованный хоккеист мира, тренировавший сборную России на Олимпиаде-2002 – о решении НХЛ отказаться от участия в Играх-2018.Вячеслав Быков: НХЛ никого не уважает, их решение ударит по хоккеюБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ о недопуске игроков лиги на Олимпиаду-2018.Александр Медведев: Своим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в КитайБывший президент КХЛ Александр Медведев поделился мнением о решении НХЛ не участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в феврале 2018 года.Александр Кожевников: Канадцы в любом случае отправят на Игры-2018 сильную командуДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что Канада в любом случае соберет сильную команду на Олимпиаду-2018.Александр Кожевников: На решение НХЛ еще может повлиять профсоюзДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – об отказе НХЛ посылать игроков на Олимпиаду-2018.Владислав Третьяк: Постараемся вернуть из НХЛ игроков без контрактовВладислав Третьяк: Постараемся вернуть из НХЛ игроков без контрактовРешение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года специально для «Советского спорта» прокомментировал президент ФХР.Павел Буре: Олимпиада без НХЛ – очень печальная новостьПавел Буре: Олимпиада без НХЛ – очень печальная новостьУчастник двух Олимпиад рассказал о том, как изменится статус хоккейного турнира в Пхенчхане-2018 без участия звезд НХЛ.Варламов восстановится от травмы к началу маяОтец Семена Варламова Александр рассказал, что восстановление хоккеиста «Колорадо» продлится до начала мая.
Бокс
Сергей Ковалев: В матче-реванше с Уордом все увидят настоящего «Крашера»
Хоккей
НХЛ. «Тампа-Бэй» против «Бостона», «Вашингтон» в гостях у «Торонто»
Хоккей
Владислав Третьяк: В 1980-м нам уже «прикрутили» золото, а мы проиграли американским студентам
Футбол
«Атлетико» победил «Реал Сосьедад»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости