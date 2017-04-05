Карло Анчелотти: Иногда бывают дни, когда забить так и не удается
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1)
на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.
«Мои поздравления «Хоффенхайму». Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором – значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счет. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удается», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Добавим, что «Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «Лейпциг» на 13 очков.
В 28-м туре 8 апреля действующие чемпионы Германии сыграют дома с «Боруссией» из Дортмунда.
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Крамарич 21 (1:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)
Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски
Предупреждения:
нет - Левандовски, 64
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция