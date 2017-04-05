Карло Анчелотти: Иногда бывают дни, когда забить так и не удается

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1) на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.

«Мои поздравления «Хоффенхайму». Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором – значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счет. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удается», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Добавим, что «Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, опережая «Лейпциг» на 13 очков.

В 28-м туре 8 апреля действующие чемпионы Германии сыграют дома с «Боруссией» из Дортмунда.