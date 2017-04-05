«Вашингтон» победил «Торонто», на счету Овечкина результативная передача

«Вашингтон» выиграл у «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «столичных» голы забили Ларс Эллер, Кевин Шаттенкирк, Нэйт Шмидт и Том Уилсон. Капитан команды Александр Овечкин поучаствовал во второй заброшенной шайбе. Теперь на его счету 67 (33+34) очков в 79 матчах сезона.

На 59-й минуте форвард «Торонто» Митч Марнер не позволил голкиперу «Вашингтона» Филиппу Грубауэру провести «сухой» матч.

Отметим, что у «кленовых листьев» в запасе остались защитник Алексей Марченко и форвард Никита Сошников.

Защитник Никита Зайцев провел на льду 18 минут 52 секунды и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Вашингтон» набрал 114 очков и за три матча до конца регулярного чемпионата продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиги, опережая «Питтсбург» на пять очков.

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