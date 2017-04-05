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«Вашингтон» победил «Торонто», на счету Овечкина результативная передача

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«Вашингтон» выиграл у «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «столичных» голы забили Ларс Эллер, Кевин Шаттенкирк, Нэйт Шмидт и Том Уилсон. Капитан команды Александр Овечкин поучаствовал во второй заброшенной шайбе. Теперь на его счету 67 (33+34) очков в 79 матчах сезона.

На 59-й минуте форвард «Торонто» Митч Марнер не позволил голкиперу «Вашингтона» Филиппу Грубауэру провести «сухой» матч.

Отметим, что у «кленовых листьев» в запасе остались защитник Алексей Марченко и форвард Никита Сошников.

Защитник Никита Зайцев провел на льду 18 минут 52 секунды и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Вашингтон» набрал 114 очков и за три матча до конца регулярного чемпионата продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиги, опережая «Питтсбург» на пять очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Торонто - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы:

Эллер (Коннолли, Бураковски), 14:34 (0:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 30:00 (0:2). Шмидт (Уильямс, Коннолли), 48:11 (0:3). Уилсон (Уинник, Бигл), 56:46 (0:4). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 58:52 (1:4).

Место и дата

05 апреля 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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