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Арьен Роббен: Игроки «Баварии» каждый раз опаздывали на один шаг

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал матч 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1) на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.

«Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности.

Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашел в ворота», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».

Напомним, единственный гол в матче забил на 21-й минуте хорват Андрей Крамарич.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге и в следующем туре 8 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией».

Матч

Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)

Голы

Крамарич 21 (1:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)

Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски

Предупреждения:

нет - Левандовски, 64

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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