Арьен Роббен: Игроки «Баварии» каждый раз опаздывали на один шаг

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал матч 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1) на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.

«Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности.

Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашел в ворота», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».

Напомним, единственный гол в матче забил на 21-й минуте хорват Андрей Крамарич.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге и в следующем туре 8 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией».