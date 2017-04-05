Арьен Роббен: Игроки «Баварии» каждый раз опаздывали на один шаг
Полузащитник «Баварии»
Арьен Роббен прокомментировал матч 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1)
на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.
«Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности.
Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашел в ворота», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».
Напомним, единственный гол в матче забил на 21-й минуте хорват Андрей Крамарич.
«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге и в следующем туре 8 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией».
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Крамарич 21 (1:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)
Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски
Предупреждения:
нет - Левандовски, 64
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция