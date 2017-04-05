Юлиан Нагельсманн: Игра с «Баварией» иногда походила на гандбол

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в матче 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:0) на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.

«Победа над «Баварией» – это звучит очень хорошо. Мы очень долго ждали этого. Мы показали хорошую игру. Наш план сработал просто великолепно.

Мы играли смело, в первом тайме демонстрировали действительно хороший футбол. Нельзя сказать, что мы забили незаслуженно. Во втором тайме мы немного сбавили, иногда игра походила на гандбол. Но это было ожидаемо», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Баварии».

Напомним, единственный гол в матче забил на 21-й минуте хорват Андрей Крамарич.

«Хоффенхайм» занимает третье место, отставая на одно очко от «Лейпцига», который в среду сыграет с «Майнцем».