Юлиан Нагельсманн: Игра с «Баварией» иногда походила на гандбол
Главный тренер «Хоффенхайма»
Юлиан Нагельсманн оценил игру команды в матче 27-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом»
(1:0) на «Райн-Некар-Арене» в Баден-Вюртемберге.
«Победа над «Баварией» – это звучит очень хорошо. Мы очень долго ждали этого. Мы показали хорошую игру. Наш план сработал просто великолепно.
Мы играли смело, в первом тайме демонстрировали действительно хороший футбол. Нельзя сказать, что мы забили незаслуженно. Во втором тайме мы немного сбавили, иногда игра походила на гандбол. Но это было ожидаемо», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Баварии».
Напомним, единственный гол в матче забил на 21-й минуте хорват Андрей Крамарич.
«Хоффенхайм» занимает третье место, отставая на одно очко от «Лейпцига», который в среду сыграет с «Майнцем».
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Крамарич 21 (1:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)
Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски
Предупреждения:
нет - Левандовски, 64
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция