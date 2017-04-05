Шайба Панарина не помогла «Чикаго» выиграть у «Колорадо»
«Чикаго» потерпел
поражение от «Колорадо» (3:4 OT) в матче регулярного
чемпионата НХЛ.
По ходу игры «черные ястребы» вели со счетом 3:0, но не смогли удержать преимущество.
На 28-й секунде второго периода первую шайбу в матче забросил российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин. Этот гол стал для 25-летнего нападающего 30-м в сезоне. Таким образом, он повторил результат своего первого года в НХЛ.
Напомним, в дебютном сезоне на счету Панарина было 77 (30+47) очков. За два матча до конца нынешнего регулярного чемпионата у форварда на четыре голевые передачи меньше.
Отметим, что в третьем периоде счет сравнял форвард «Колорадо» Михаил Григоренко, забросивший свою десятую шайбу в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Чикаго - 4:3 О.Т. (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)
Голы:
Панарин (Тэйвс, Кейн), 20:28 (0:1). Хартман (Крюгер), 24:15 (0:2). Крюгер (Хосса, Роживал), 30:57 (0:3). Дюшен (Ньето), 32:16 (1:3). Ландеског 36:31 (2:3). Григоренко (Дюшен, Барберо), 45:46 (3:3). Джонсон 61:57 (4:3).
Место и дата
05 апреля 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция