Шайба Панарина не помогла «Чикаго» выиграть у «Колорадо»

«Чикаго» потерпел поражение от «Колорадо» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу игры «черные ястребы» вели со счетом 3:0, но не смогли удержать преимущество.

На 28-й секунде второго периода первую шайбу в матче забросил российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин. Этот гол стал для 25-летнего нападающего 30-м в сезоне. Таким образом, он повторил результат своего первого года в НХЛ.

Напомним, в дебютном сезоне на счету Панарина было 77 (30+47) очков. За два матча до конца нынешнего регулярного чемпионата у форварда на четыре голевые передачи меньше.

Отметим, что в третьем периоде счет сравнял форвард «Колорадо» Михаил Григоренко, забросивший свою десятую шайбу в сезоне.

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