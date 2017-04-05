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Шайба Панарина не помогла «Чикаго» выиграть у «Колорадо»

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«Чикаго» потерпел поражение от «Колорадо» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу игры «черные ястребы» вели со счетом 3:0, но не смогли удержать преимущество.

На 28-й секунде второго периода первую шайбу в матче забросил российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин. Этот гол стал для 25-летнего нападающего 30-м в сезоне. Таким образом, он повторил результат своего первого года в НХЛ.

Напомним, в дебютном сезоне на счету Панарина было 77 (30+47) очков. За два матча до конца нынешнего регулярного чемпионата у форварда на четыре голевые передачи меньше.

Отметим, что в третьем периоде счет сравнял форвард «Колорадо» Михаил Григоренко, забросивший свою десятую шайбу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Колорадо - Чикаго - 4:3 О.Т. (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

Голы:

Панарин (Тэйвс, Кейн), 20:28 (0:1). Хартман (Крюгер), 24:15 (0:2). Крюгер (Хосса, Роживал), 30:57 (0:3). Дюшен (Ньето), 32:16 (1:3). Ландеског 36:31 (2:3). Григоренко (Дюшен, Барберо), 45:46 (3:3). Джонсон 61:57 (4:3).

Место и дата

05 апреля 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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