Евгения Медведева: Не могу сказать, почему получился такой отрыв от соперниц

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о своем преимуществе над соперницами на чемпионате мира в Хельсинки.

– Судить не мне – разница в уровне выступления спортсменов всегда лучше видится со стороны. И я, и мои конкурентки выходили на лед, чтобы откататься без ошибок и показать свой максимум. Неудачи случаются у всех, мои соперницы на чемпионате мира были достойными – все без исключения. А почему получился такой отрыв, сказать не могу. Я постаралась выступить на своем максимальном уровне, и не мне давать оценки остальным участницам. Не люблю говорить о других спортсменах, – сказала Медведева в интервью «Известиям».

Напомним, на прошлой неделе 17-летняя Медведева выиграла золото чемпионата мира, установив мировые рекорды по баллам за произвольную программу (154,40) и по сумме баллов за две программы (233,41).