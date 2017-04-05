Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгения Медведева: Не могу сказать, почему получился такой отрыв от соперниц

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о своем преимуществе над соперницами на чемпионате мира в Хельсинки.

– Судить не мне – разница в уровне выступления спортсменов всегда лучше видится со стороны. И я, и мои конкурентки выходили на лед, чтобы откататься без ошибок и показать свой максимум. Неудачи случаются у всех, мои соперницы на чемпионате мира были достойными – все без исключения. А почему получился такой отрыв, сказать не могу. Я постаралась выступить на своем максимальном уровне, и не мне давать оценки остальным участницам. Не люблю говорить о других спортсменах, – сказала Медведева в интервью «Известиям».

Напомним, на прошлой неделе 17-летняя Медведева выиграла золото чемпионата мира, установив мировые рекорды по баллам за произвольную программу (154,40) и по сумме баллов за две программы (233,41).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Я поддерживаю решение Сотниковой, но работать буду с Евгенией МедведевойПризер Олимпиады и чемпион мира по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал для «Советского спорта» сотрудничество Аделины Сотниковой и Евгения Плющенко.Путин поздравил Медведеву с победой на чемпионате мираПрезидент РФ Владимир Путин направил фигуристке Евгении Медведевой телеграмму, в которой поздравил ее с успешным выступлением на чемпионате мира.«А теперь я посплю!». О чем мечтает чемпионка мира Евгения Медведева«А теперь я посплю!». О чем мечтает чемпионка мира Евгения МедведеваСборная России по фигурному катанию вернулась в Москву из Хельсинки, где проходил чемпионат мира.Медведева и Радионова выступят на командном чемпионате мира в ТокиоСтал известен состав сборной России на командный чемпионат мира, который пройдет в Токио.Мария Сотскова: Если бы Медведева не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатовБронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.Елена Чайковская: Медведева не участвует ни в каких соревнованиях, она над всемиЗаслуженный тренер России Елена Чайковская подвела итоги женского турнира на чемпионате мира в Хельсинки.Евгений Рукавицын: Медведева в очередной раз доказала, что с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мираТренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.Илья Авербух: В олимпийском сезоне сосредоточусь на работе только с МедведевойИзвестный хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийском сезоне будет ставить программы только для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.Прокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирПрокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирВторой комплект наград на чемпионате мира в Хельсинки разыграли фигуристки. Женское катание переживает сейчас своеобразный ренессанс.Евгения Медведева: Очень надеюсь, что наш труд действительно приносит большую пользу РоссииДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, что значит для нее победа на чемпионате мира в Хельсинки в тот момент, когда российский спорт находится в «непростой ситуации».Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Виталий Мутко: Медведева выступила блестяще и хладнокровноВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.Татьяна Тарасова: Я очень благодарна Жене за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкойЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.Евгения Медведева: Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогоднийРоссийская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая золото чемпионата мира с мировым рекордом, прокомментировала свой прокат.Илья Авербух: Медведева показала чемпионское катаниеПостановщик программы Евгении Медведевой Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления россиянки на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что Евгения стала чемпионкой мира в одиночном катании.Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) в женском одиночном катании сборная России получит три квоты на следующей Олимпиаде.Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию с мировым рекордомНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.
Хоккей
«Питтсбург» победил «Коламбус» и сохранил второе место в Столичном дивизионе
Хоккей
Россия проиграла Германии в ¼ финала женского чемпионата мира
Хоккей
«Бостон» победил «Тампу-Бэй» и вышел в плей-офф
Футбол
Крэйг Шекспир: «Лестер» сыграл не лучшим образом, но самое главное – это победа
все новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости