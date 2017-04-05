Овечкин вышел на второе место по очкам в НХЛ среди российских игроков
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто»
(4:1).
После на счету 31-летнего форварда стало 1033 (558+475) очка, что позволило ему выйти на второе место среди российских бомбардиров в НХЛ.
Овечкин опередил на одно очко Александра Могильного, который в 1980-2000-х годах играл за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» и набрал 1032 (473+559) очка.
Напомним, что лучшим российским бомбардиром НХЛ остается Сергей Федоров. У бывшего партнера Овечкина по «Вашингтону» 1179 (483+696) очков.
Добавим, что среди всех игроков в истории лиги Овечкин занимает 71-е место. После матча с «Торонто» он сравнялся с Мартеном Сен-Луи и Дагом Уэйтом.
Матч
Торонто - Вашингтон - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Эллер (Коннолли, Бураковски), 14:34 (0:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 30:00 (0:2). Шмидт (Уильямс, Коннолли), 48:11 (0:3). Уилсон (Уинник, Бигл), 56:46 (0:4). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 58:52 (1:4).
Место и дата
05 апреля 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция