Овечкин вышел на второе место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

После на счету 31-летнего форварда стало 1033 (558+475) очка, что позволило ему выйти на второе место среди российских бомбардиров в НХЛ.

Овечкин опередил на одно очко Александра Могильного, который в 1980-2000-х годах играл за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» и набрал 1032 (473+559) очка.

Напомним, что лучшим российским бомбардиром НХЛ остается Сергей Федоров. У бывшего партнера Овечкина по «Вашингтону» 1179 (483+696) очков.

Добавим, что среди всех игроков в истории лиги Овечкин занимает 71-е место. После матча с «Торонто» он сравнялся с Мартеном Сен-Луи и Дагом Уэйтом.