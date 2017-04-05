Моуринью набрал в первых 29 матчах в «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге на два очка меньше ван Гала

«Манчестер Юнайтед» завершил вничью матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд Траффорд». После этой игры у команды Жозе Моуринью стало 54 очка в 29 матчах.

Таким образом, 54-летний португалец уступает своему предшественнику Луи ван Галу. В сезоне 2014/2015, который был для голландца первым в английском клубе, у «Манчестер Юнайтед» было 56 очков после 29 матчей.

Напомним, в 2015 году команда завершила чемпионат на четвертом месте, сейчас же она идет пятой, отставая на четыре очка от «Манчестер Сити».

В 32-м туре 9 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Сандерлендом» на «Стэдиум оф Лайт».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»