Моуринью набрал в первых 29 матчах в «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге на два очка меньше ван Гала
«Манчестер Юнайтед»
завершил вничью матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд
Траффорд». После этой игры у команды Жозе Моуринью стало 54 очка в 29 матчах.
Таким образом, 54-летний португалец уступает своему предшественнику Луи ван Галу. В сезоне 2014/2015, который был для голландца первым в английском клубе, у «Манчестер Юнайтед» было 56 очков после 29 матчей.
Напомним, в 2015 году команда завершила чемпионат на четвертом месте, сейчас же она идет пятой, отставая на четыре очка от «Манчестер Сити».
В 32-м туре 9 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Сандерлендом» на «Стэдиум оф Лайт».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1 (0:1)
Голы
Джагелка 22 (0:1). Ибрагимович 90 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд (Погба, 46), Рохо, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Эррера, Янг (Шоу, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд
Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс Э., Джагелка, Дэвис, Бэйнс, Бэрри, Миральяс (Пеннингтон, 67), Баркли (Колверт-Льюин, 81), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Янг, 57 - Гуйе, 45; Бэрри, 54; Дэвис, 88
Удаления:
нет - Уильямс Э., 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция