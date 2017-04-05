Валерий Брагин: Матч с Чехией пока лучший на турнире в Словакии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин похвалил команду за игру с Чехией (2:0) на «Турнире пяти» в Словакии.

«Сегодня провели пока лучший матч на турнире. На длительных отрезках у команды получалось играть в тот хоккей, который требует тренерский штаб. Особенно получился первый период, когда сами много атаковали, а сопернику ничего создать не позволили. Потому что в плане тактики действовали правильно», – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Напомним, до этого молодежная сборная России победила Словакию (3:0) и потерпела поражение от Финляндии (1:3). В заключительном матче на турнире соперником российской команды станет «Ред Булл» из Австрии.