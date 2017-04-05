Кэти Дува: Бой-реванш Ковалева с Уордом покажет HBO, договора о показе в России пока нет
Промоутер российского
боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала о телеправах на показ боя-реванша
с американцем Андре Уордом.
«Бой будет показан в США на телеканале HBO по платной подписке, На данный момент у нас нет договора о показе на российском телевидении. Мне не хочется комментировать переговоры, пришло время дать бойцам выяснить свои разногласия на ринге», – приводит «Р-Спорт» слова Дувы.
Напомним, матч-реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).
Осенью 2016 года Ковалев уступил Уорду по решению судей, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывал Уорда дать Ковалеву реванш.
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