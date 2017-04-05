Евгений Кузнецов: Не знаю, почему у меня не всегда получается здорово начать сезон

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Тяжело сказать, почему у меня не всегда получается здорово начать сезон. Если честно, я даже не знаю, почему так происходит. Я мог бы отшутиться, наверное, но сейчас не время для шуток. Бывает такое, надо просто работать над этим, чтобы не повторять ошибок.

Возможно, стоит попробовать несколько другой подход. Можно ли вообще держать отличную форму на протяжении всего сезона? Думаю, что не только в форме дело. Форму-то нам новую дают каждую неделю (улыбается). Знаете, иногда просто не идет, вот бывают такие игры, когда шайба постоянно не туда отскакивает. А потом случаются матчи, когда шайба, наоборот, идет к тебе настолько идеально, что остается только решить эпизод.

Опять же повторюсь, если постоянно работать, то все будет нормально. Когда партнеры друг другу помогают, то играть очень удобно. Бывает такое, когда у одного игрока что-то не пошло, тогда партнеры вытаскивают его. Все зависит от подготовки и взаимопонимания на льду», – приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард набрал 56 (18+38) очков в 79 матчах. При этом в прошлом сезоне на счету Кузнецова было 77 (20+57) очков в 82 матчах.