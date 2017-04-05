Дмитрий Орлов: Президентский кубок? В прошлом году он нам не сильно помог

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о задачах на концовку регулярного чемпионата и высказался о борьбе за Президентский кубок.

«Я бы не сказал, что участие в Кубке мира как-то негативно повлияло на подготовку к сезону. Даже наоборот, думаю, что мне это только помогло. Я принял участие в большом турнире, играл в ответственных матчах, так что это был хороший опыт. Я был доволен своей формой, да и сейчас физически готов хорошо.

Мы уже потихоньку начинаем подготовку к плей-офф, осталось совсем немного игр в регулярном чемпионате. На данном этапе самым главным является хорошо провести эти матчи, постараться избежать травм и уже отправиться в бой в плей-офф.

Я не думаю, что мы что-то поменяли в подготовке к матчам на выбывание в этом году. Все так же стараемся выкладываться в каждой встрече, других способов подготовки я не вижу.

Важность Президентского кубка? Да мы в принципе в прошлом году его выиграли, но это не сильно помогло. Плей-офф – это игры немного другого уровня, накала страстей. Понятно, что всегда приятно выигрывать трофеи, но все-таки главный приз мы пока еще не завоевали», – приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Напомним, за три матча до конца регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает первое место во всей лиге, опережая «Питтсбург» на пять очков.