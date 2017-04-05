Россияне уступили команде Италии на ЧМ, потерпев 7-е поражение подряд
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Италии на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Встреча между спортсменами завершилась со счетом 5:9.
В составе команды из РФ приняли участие Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Японии 5 апреля.
Отметим, что поражение от Италии стало для россиян седьмым в семи матчах на этом чемпионате мира.
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