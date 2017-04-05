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Бой-реванш Ковалева и Уорда, Овечкин обошел Могильного, «МЮ» снова сыграл вничью. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды. 

1. Назначена дата боя-реванша между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. Все поклонники бокса уже ждут 17 июня. Американец просит оставить все оправдания дома, а Ковалев обещает показать настоящего «Крашера».

2. В США бой-реванш покажет HBO, а договора на показ поединка в России пока нет.

3. Главное событие в НХЛ – Александр Овечкин обошел по очкам Александра Могильного. Сергей Федоров по-прежнему пока далеко впереди.

4. Еще одним участником плей-офф НХЛ стал «Бостон». А у «Тампы-Бэй» шансов почти не осталось, значит ждем Василевского, Кучерова и Наместникова на чемпионате мира.

5. Артемий Панарин забросил 30-й шайбу в сезоне. Столько же у него было в прошлом году.

6. Женская сборная России неожиданно проиграла Германии в ¼  финала чемпионата мира в США и теперь не сможет повторить свой прошлогодний бронзовый результат.

7. «Манчестер Юнайтед» в 12-й раз в чемпионате сыграл вничью, а мог вообще проиграть, но Златан реализовал пенальти в компенсированное время матча с «Эвертоном».

8. Жозе Моуринью, правда, считает, что его команда забила два гола. При этом, как ни странно, португалец совсем не зол на судей.

9. Другая сенсация – из Германии. Там «Бавария» проиграла «Хоффенхайму», но у действующих чемпионов такой отрыв, что это поражение можно и не заметить.

10. Наконец, в Италии «Лацио» не пустил «Рому» в финал Кубка и теперь ждет «Ювентус» или «Наполи».

Обязательно к прочтению: Время молчания прошло. Реваншу Ковалев – Уорд быть!

Именинник дня: Леониду Федуну – 61 год!

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