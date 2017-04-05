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«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Сегодня 61 год исполняется владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Вас, Леонид Арнольдович, с днем рождения!

Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.

На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны «Открытие Арены», которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.

В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам — от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями. 

И пусть Бог хранит «Спартак»!», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. При нем клуб пять раз выигрывал серебряные медали чемпионата России (2005, 2006, 2007, 2009, 2012), трижды выходил в групповой этап Лиги чемпионов (2006, 2010, 2012) и доходил до ¼ финала Лиги Европы (2011). 

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