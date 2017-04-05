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Лучано Спаллетти: Мое нахождение в «Роме» зависит только от меня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов после ответного матча с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии (3:2).

Напомним, «волки» обыграли своего соперника со счетом 3:2, однако, покинули турнир, поскольку в первой игре потерпели гостевое поражение со счетом 0:2.

«Мое нахождение в «Роме» зависит только от меня. Все говорят, что наша команда сильна, она продолжает побеждать, но если мы ничего не выиграем, кто-то должен за это ответить. 

Да, мы покинули Кубок Италии, и теперь у нас остались матчи в серии а. Очевидно, в этом сезоне команда играет лучше в чемпионате страны, поскольку в прошлом году мы отставали от «Наполи», «Интера» и «Фиорентины». Сейчас впереди только «Наполи» и «Ювентус».

Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом, все зависит от успехов «Ромы», – приводит слова экс-наставника «Зенита» Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

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