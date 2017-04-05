Даниил Квят: Мне нравится соревноваться в Шанхае
Пилот «Торо Россо»
Даниил Квят поделился впечатлениями от трассы в Шанхае, где пройдет второй этап
чемпионата мира.
«У меня остались приятные воспоминания от прошлогоднего подиума в Китае. Это было круто. Второй подиум в моей карьере после пьедестала почета в Венгрии – два моих лучших воспоминания.
Мне нравится соревноваться в Шанхае: это необычная трасса с уникальной связкой первого и второго поворотов, где гонщики могут выбирать разные траектории их прохождения.
Здесь есть и длинные прямые, на которых можно совершать обгоны. Кроме того, я всегда получаю огромную поддержку от местных болельщиков, а вот с китайской кухней у меня как-то не складывается. Когда приезжаю сюда, то отдаю предпочтение привычной еде и не экспериментирую», – приводит Autosport.com.ru слова Квята.
Напомним, в 2016 году Квят, выступая за «Ред Булл», занял третье место на Гран-при Китая.
Второй этап сезона пройдет 7-9 апреля.