Златан Ибрагимович: Продление контракта? Не все зависит от меня, нужно понять, чего хочет руководство

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообщался с представителями СМИ после матча 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

– Мне уже 35 лет, – говорит нападающий. – Нам нужно решить парочку вопросов, поскольку я не так молод. Думаю, у меня есть еще два, а может и три года в запасе. Все зависит не только от моей позиции, но и от желаний клуба. Руководство знает, что я пришел сюда не просто так, моя цель – выиграть трофеи. Однако, если вы хотите побеждать, вам следует создать сильную команду.

Что касается моего контракта, то мне сказать нечего, переговоры продолжаются. Если бы были какие-то новости, я обязательно дал бы вам знать. Давайте посмотрим, что случится в будущем, но в любом случае я открыт для диалога.

Я пришел в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов, и не является фаворитом в премьер-лиге, но я согласился на переезд, потому что хочу помочь «Манчестеру». Все мои силы, знания и опыт направлены на то, чтобы сделать «Юнайтед» немного лучше.

Мы делаем все, чтобы воспользоваться своими шансами. Посмотрите на статистику, она не врет. Думаю, клуб проводит отличный сезон. Мы завоевали два трофея из пяти, и можем выиграть еще два. Конечно, если бы мы заработали по три очка в каждом ничейном матче, то находились бы выше, но я доволен и тем, что есть сейчас.

Главное – оставаться реалистами, поскольку впереди еще два месяца. Знаете, случиться может все, что угодно. Конечно, мы хотим выиграть трофеи, но самое приятное то, что мы не проигрываем, – цитирует Ибрагимовича The Telegraph.

Ранее агент игрока сборной Швеции заявил, что его клиент мечтает вернуться в серию а, однако, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью пытается удержать футболиста.

Английские СМИ утверждают, что Ибрагимович может покинуть клуб, если грядущим летом «МЮ» подпишет контракт с форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Читайте также:

Жозе Моуринью: Шоу не в состоянии понять мой стиль игры, он слишком стар