Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Де Брюйне рассказал, при каких условиях «Челси» может не выиграть АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в матче 31-го тура английской премьер-лиги.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Лондоне и стартует в 22.00 мск.

«Да, «Челси» по-прежнему является лидером. Уверен, они сделают все, чтобы победить нас, потому что если они проиграют, а «Тоттенхэм» заработает три очка в своем матче, они окажутся под серьезным давлением. Такого они еще не испытывали в этом сезоне. Конечно, никто не хочет рисковать. 

Что касается поражения «Челси» от «Кристал Пэлас», то я не думаю, что команда Конте до сих пор потрясена. В этом клубе собраны настоящие профессионалы, они умеют справляться с потерей трех очков», – цитирует бельгийца The Telegraph.

Читайте также: 

Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»

Матч

Челси - Манчестер Сити

Место и дата

05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавбек «Интера», которым интересовался Моуринью, подписался на Instagram «МЮ»Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович подписался на официальную страницу «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Instagram.Роналду покинет «Реал», если клуб пригласит АзараКак сообщает Daily Express, лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Испании грядущим летом.«Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»«Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак дал небольшое интервью английскому изданию BT Sport.Златан Ибрагимович: Продление контракта? Не все зависит от меня, нужно понять, чего хочет руководствоФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообщался с представителями СМИ после матча 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).Жозе Моуринью: Шоу не в состоянии понять мой стиль игры, он слишком старЖозе Моуринью: Шоу не в состоянии понять мой стиль игры, он слишком старБой-реванш Ковалева и Уорда, Овечкин обошел Могильного, «МЮ» снова сыграл вничью. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Моуринью набрал в первых 29 матчах в «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге на два очка меньше ван Гала«Манчестер Юнайтед» завершил вничью матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд Траффорд». После этой игры у команды Жозе Моуринью стало 54 очка в 29 матчах.Крэйг Шекспир: «Лестер» сыграл не лучшим образом, но самое главное – это победаГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир оценил игру команды в матче 31-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:0) на стадионе «Кинг Пауэр».Жозе Моуринью: Мы забили «Эвертону» два чистых голаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на «Олд Траффорд».Гол Ибрагимовича спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура английской премьер-лиги уступили на домашней арене «Эвертону».Кристиан Эриксен: «Тоттенхэм» хочет одного – догнать «Челси»Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал о целях лондонской команды на текущий сезон.«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» - 1:1. Как это было«Манчестер Юнайтед» примет сегодня «Эвертон» в 31-м туре чемпионата Англии.Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больноБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своем отношении к хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба.«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Мхитарян и Марсьяль начнут игру в запасеСтал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 30-го тура английской премьер-лиги против «Эвертона».Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Пепе принял решение покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.Сол Кэмпбэлл – о переходе Канте в «Челси»: Разочарован его решением, у нас была договоренностьБывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, раскритиковал руководство «пушкарей» за провал по трансферу полузащитника Н'Голо Канте.Ромелу Лукаку: Моя игра приносит результат, но я хочу большегоФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о планах на будущее, отметив, что намерен помочь мерсисайдскому клубу занять место в числе лучших команд Англии.Арсен Венгер: Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характерГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обратился к болельщикам столичного клуба.Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Манчестер Сити».«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себя«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себяЧудеса журналистики в Малайзии: экс-игрока «Ливерпуля» назвали легендой «Манчестер Юнайтед» и родственником Эда Ширана.
Футбол
Лучано Спаллетти: Мое нахождение в «Роме» зависит только от меня
Теннис
Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Монтеррее
Футбол
Бой-реванш Ковалева и Уорда, Овечкин обошел Могильного, «МЮ» снова сыграл вничью. Главные новости утра
Керлинг
Россияне уступили команде Италии на ЧМ, потерпев 7-е поражение подряд
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйневсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости