Де Брюйне рассказал, при каких условиях «Челси» может не выиграть АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в матче 31-го тура английской премьер-лиги.
Напомним, игра между командами состоится сегодня в Лондоне и стартует в 22.00 мск.
«Да, «Челси» по-прежнему является лидером. Уверен, они сделают все, чтобы победить нас, потому что если они проиграют, а «Тоттенхэм» заработает три очка в своем матче, они окажутся под серьезным давлением. Такого они еще не испытывали в этом сезоне. Конечно, никто не хочет рисковать.
Что касается поражения «Челси» от «Кристал Пэлас», то я не думаю, что команда Конте до сих пор потрясена. В этом клубе собраны настоящие профессионалы, они умеют справляться с потерей трех очков», – цитирует бельгийца The Telegraph.
Читайте также:
Антонио Конте: Гвардиола – отличный тренер, нельзя забывать о контратаках «Сити»
Матч
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция