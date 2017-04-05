Маркус Вайнцирль: «Шальке» не заслужил три пропущенных мяча
Главный тренер
«Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Вердера»
в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Я считаю, что
в начале матча мы владели преимуществом. Было предельно ясно: тот, кто откроет
счет, скорее всего и победит. В моменте с первым голом мы не доиграли до конца.
После забитого мяча «Вердер» отдал инициативу и стал играть на контратаках. С
50-й по 60-ю минуту мы выдали хороший отрезок, создав несколько моментов, но не
использовали их.
На 75-й минуте
мы потеряли мяч в атаке и получили пенальти в свои ворота. Вскоре опять потеря
мяча впереди, что недопустимо, и быстрая контратака, которую классно использовал
«Вердер». На мой взгляд, команда не заслужила три пропущенных мяча. Для нас это
очень обидное поражение», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Чемпионат
Германии. Бундеслига
27-й тур
Матч
Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0)
Голы
Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0).
Состав
Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62)
Предупреждения:
нет - Горецка, 73; Ферманн, 80
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция