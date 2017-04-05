Маркус Вайнцирль: «Шальке» не заслужил три пропущенных мяча

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Вердера» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Я считаю, что в начале матча мы владели преимуществом. Было предельно ясно: тот, кто откроет счет, скорее всего и победит. В моменте с первым голом мы не доиграли до конца. После забитого мяча «Вердер» отдал инициативу и стал играть на контратаках. С 50-й по 60-ю минуту мы выдали хороший отрезок, создав несколько моментов, но не использовали их.

На 75-й минуте мы потеряли мяч в атаке и получили пенальти в свои ворота. Вскоре опять потеря мяча впереди, что недопустимо, и быстрая контратака, которую классно использовал «Вердер». На мой взгляд, команда не заслужила три пропущенных мяча. Для нас это очень обидное поражение», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

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