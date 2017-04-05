Карлос Сайнс: В Китае сложнее всего приспособиться к часовому поясу

Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Честно говоря, сдвоенные уик-энды (после Китая Ф-1 сразу отправится в Бахрейн) на меня не влияют. К каждой гонке я подхожу с аналогичным настроем.

Сложнее всего приспособиться к другому часовому поясу, но это также не является проблемой для меня. Китай откроет первые сдвоенные Гран-при в 2017-м, но в эту пору сезона мы не чувствуем усталости», - цитирует Сайнса Autosport.

Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.