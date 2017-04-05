Карлос Сайнс: В Китае сложнее всего приспособиться к часовому поясу
Пилот команды «Торо Россо»
Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Китая.
«Честно говоря, сдвоенные
уик-энды (после Китая Ф-1 сразу отправится в Бахрейн) на меня не влияют. К
каждой гонке я подхожу с аналогичным настроем.
Сложнее всего приспособиться к
другому часовому поясу, но это также не является проблемой для меня. Китай
откроет первые сдвоенные Гран-при в 2017-м, но в эту пору сезона мы не
чувствуем усталости», - цитирует Сайнса Autosport.
Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.
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