Кербер обыграла Скьявоне во втором раунде турнира в Монтеррее
Матч второго раунда турнира WTA в Монтеррее
(Мексика) между немкой Анжелик Кербер и итальянкой Франческой Скьявоне
завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча - 4:6,
6:0, 6:4 в пользу Кербер.
Как сообщает Газета.ru, в следующем раунде турнира немка
сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.
Турнир WTA
Монтеррей (Мексика)
2-й раунд
Анжелик Кербер
(Германия) — Фрнческа Скьявоне
(Италия) — 4:6, 6:0, 6:4
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