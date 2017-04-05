Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кербер обыграла Скьявоне во втором раунде турнира в Монтеррее

Источник:  Газета.RuКомментарии

Матч второго раунда турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча - 4:6, 6:0, 6:4 в пользу Кербер.

Как сообщает Газета.ru, в следующем раунде турнира немка сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

Турнир WTA

Монтеррей (Мексика)

2-й раунд

Анжелик Кербер (Германия) — Фрнческа Скьявоне (Италия) — 4:6, 6:0, 6:4

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Ирина Хромачева уступила Ализе Корне из Франции в рамках первого круга теннисного турнира в Монтеррее.Макарова обыграла Аллертову на старте турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Екатерина Макарова стартовала на турнире в Монтеррее с победы над Денисой Аллертовой из Чехии.Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.Веснина претендует на звание лучшей теннисистки мартаРоссийская теннисистка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку МариюРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Екатерина Александрова проиграла сербке Елене Янкович в первом круге турнира в Чарльстоне.«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале ВозняцкиБританская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнираДиректор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня былоТретья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.Каролин Возняцки: Раньше я не добавилась в Майами тех результатов, которых хотела14-я ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями после победы над Каролиной Плишковой из Чехии (5:7, 6:1, 6:1) и выхода в финал турнира WTA Miami Open.Титул на турнире в Майами разыграют Конта и ВозняцкиОпределились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголюЭкс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допингБывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в МайамиАмериканская теннисистка Винус Уильямс (в четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в МайамиРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьерыЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.
Футбол
Лучано Спаллетти: Мое нахождение в «Роме» зависит только от меня
Теннис
Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в Монтеррее
Футбол
Бой-реванш Ковалева и Уорда, Овечкин обошел Могильного, «МЮ» снова сыграл вничью. Главные новости утра
Керлинг
Россияне уступили команде Италии на ЧМ, потерпев 7-е поражение подряд
все новости
Франческа Скьявоне
Франческа Скьявоневсе новости
Анжелик Кербер
Анжелик Кербервсе новости
WTA Tour
WTA Tour