Российский боец Рахмонкулов поднялся на 188 позиций в рейтинге Fight Matrix
Российский боец смешанных единоборств Руслан Рахмонкулов за
одну неделю поднялся в мировом рейтинге спортсменов Fight Matrix в легком весе на
188 позиций. С 516-го места на 328-е.
Как сообщает Znak.com, Руслан поднялся в рейтинге после победы за
защиту пояса чемпиона AFС в легком весе над еще одним представителем России
Василием Пальоком. Рахмонкулов представляет Свердловскую область, Пальок
– Санкт-Петербург. На второй минуте первого раунда спортсмен из Свердловской
области победил удушающим приемом.
Теперь в профессиональном рекорде Руслана 11 боев, в которых
он одержал 10 побед.
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