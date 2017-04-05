Российский боец Рахмонкулов поднялся на 188 позиций в рейтинге Fight Matrix

Российский боец смешанных единоборств Руслан Рахмонкулов за одну неделю поднялся в мировом рейтинге спортсменов Fight Matrix в легком весе на 188 позиций. С 516-го места на 328-е.

Как сообщает Znak.com, Руслан поднялся в рейтинге после победы за защиту пояса чемпиона AFС в легком весе над еще одним представителем России Василием Пальоком. Рахмонкулов представляет Свердловскую область, Пальок – Санкт-Петербург. На второй минуте первого раунда спортсмен из Свердловской области победил удушающим приемом.

Теперь в профессиональном рекорде Руслана 11 боев, в которых он одержал 10 побед.