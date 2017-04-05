Джонатан Тэйвс: Олимпиада важна не только для игроков, но и для НХЛ и всего хоккея

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на зимнюю Олимпиаду 2018 года, которая состоится в Пхенчане.

«Конечно, надо уважать своих работодателей, решение владельца твоего клуба. Но игроки выразили свое мнение. Мы думаем, что Олимпиада важна не только для нас самих, но и для НХЛ и всего хоккея. К сожалению, этот вопрос автоматически сделали предметом переговоров. Кажется, что все сводится к тому, что лига может от нас получить, когда подходит срок заключения нового коллективного соглашения. Их не заботят долгосрочные цели по развитию хоккея, они не мыслят глобально. Я не могу согласиться с подобной близорукостью. К сожалению, лига не настроена на сотрудничество с игроками, и это серьезный удар.

Локаут? Я считаю, что его не должно было быть в 2012 году. Я тогда думал, что все стремятся найти самое лучшее решение и уважают болельщиков. Я не представлял, что все пойдет не так, и мы не будем играть до января. Так что, я не удивлюсь новому локауту. Раз мы уже столкнулись с таким противоречием по Олимпиаде, это значит, что мы движемся в этом направлении», – приводит слова хоккеиста «Бизнес Online».