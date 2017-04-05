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«Зенит» внимательно следит за полузащитником «Тосно» Макаровым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, полузащитник ЦСКА Александр Макаров, играющий за «Тосно» на правах аренды, попал в сферу интересов «Зенита».

По информации источника, клуб из Ленинградской области в зимнее трансферное окно хотел выкупить игрока, однако армейцы ответили отказом. Руководство ЦСКА летом намерено вернуть Макарова в первую команду, но в борьбу за полузащитника готов вступить «Зенит».

Напомним, в сезоне 2016/17 Макаров провел за «Тосно» 15 матчей и забил три гола. Ранее он играл за «Балтику» и молодежку ЦСКА. Также в его активе выступления за юношескую и молодежную сборную России.

Контракт 20-летнего футболиста с армейцами истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Макарова составляет 300 тысяч евро.

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