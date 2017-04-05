При взрыве в метро в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою

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При нападении на ночной клуб в Стамбуле погиб человек, выживший после теракта возле стадиона «Бешикташа» Жертвой террористического акта в Стамбуле в новогоднюю ночь стал человек, который выжил после теракта возле стадиона местного футбольного клуба «Бешикташ». Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Два сотрудника «Бешикташа» погибли в результате взрывов в Стамбуле В результате взрывов в Стамбуле погибло два сотрудника «Бешикташа», сообщает официальный сайт клуба.

Число погибших при теракте в Стамбуле у стадиона «Бешикташа» возросло до 29 человек Число погибших в результате теракта, произошедшего в субботу в Стамбуле недалеко от стадиона футбольного клуба «Бешикташ», возросло до 29 человек, а 166 человек пострадали. Об этом сообщает Milliyet.

Бывший полузащитник «Спартака» выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле 26-летний полузащитник сборной России, ранее выступавший за московский «Спартак», Арас Озбилиз присоединился к акции футбольного клуба «Бешикташ», который в социальной сети Instagram выразил соболезнование в связи с гибелью людей из-за теракта в Стамбуле.

В результате взрывов у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли 15 человек В результате двух взрывов, произошедших в субботу вечером в Стамбуле у стадиона футбольного клуба «Бешикташ», погибли 15 человек. Все они – полицейские, сообщает Al Jazeera Turk.

В результате взрыва у стадиона «Бешикташа» в Стамбуле погибли как минимум 13 человек Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в субботу вечером в Стамбуле у стадиона «Бешикташ», сообщает агентство Reuters.

Власти Турции назвали взрыв возле стадиона «Бешикташа» терактом Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле возле стадиона «Бешикташа», в результате которого пострадали 20 человек, терактом. Об этом сообщил министр транспорта Турции Ахмет Арслан.

Полиция Косово сообщила о предотвращении теракта против сборной Израиля Полиция Косово на своем официальном сайте заявила, что предотвратила теракт против сборной Израиля по футболу. Напомним, что команда Израиля на выезде играла против Албании 13 ноября в квалификации ЧМ-2018.

Бывший хоккеист «Сибири» Риддервалль оказался в Ницце во время теракта Бывший хоккеист новосибирской «Сибири» швед Калле Риддервалль 14 июля оказался во французской Ницце во время теракта.

«Ницца» выразила соболезнования в связи с терактом в городе Вчера вечером в Ницце произошел теракт. Футбольный клуб «Ницца» в связи с этим выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

ИГИЛ запланировало серию терактов во время матча Англия – Россия на Евро Чемпионат Европы может стать очередной целью для террористов ИГИЛ (организация запрещена в России по решению Верховного суда), сообщает The Sun. На Евро-2016 террористы-смертники помимо бомб намерены использовать стрелковое оружие и даже дроны, переносящих химические вещества.

Матч Франция – Россия начнется с минуты молчания в память о жертвах терактов в Брюсселе Завтра в Париже состоится товарищеский матч между сборными Франции и России. Игра начнется с минуты молчания.

Теракт на футбольном матче в Ираке унес жизни 29 человек 29 человек погибли и 60 получили ранения в результате террористического акта, который произошел неподалеку от Багдада.

Сборная Бельгии отменила утреннюю тренировку из-за проблем с обеспечением безопасности Сборная Бельгии отменила утреннюю тренировку в связи со вчерашними терактами в Брюсселе.

Игорь Лебедев: Во время ЧМ-2018 из-за опасности терактов въезд в Россию должен быть визовым В связи с опасностью терактов во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, въезд в страну должен осуществляться в визовом порядке. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Государственной думы РФ и член исполкома Игорь Лебедев.

Матч Кубка ФИБА-Европа «Варезе» –1 «Антверп Джайентс» перенесен из-за терактов в Брюсселе Матч Кубка ФИБА-Европа между итальянским клубом «Варезе» и бельгийским «Антверп Джайентс» перенесен в связи с сегодняшними терактами в Брюсселе. Об этом сообщает официальный сайт ФИБА-Европа.

Экс-баскетболист сборной Бельгии Беллин был ранен во время теракта в Брюсселе Бельгийский баскетболист бразильского происхождения Себастьен Беллин был ранен во время сегодняшнего теракта в Брюсселе. Об этом сообщает Marca со ссылкой на твиттер его бывшего клуба БК «Остенде».

Леонид Слуцкий: Думаю, Франция примет все необходимые меры безопасности Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сказал, что во время товарищеского матча его команды со сборной Франции будут приняты все необходимые меры безопасности.

«Крылья Советов» и бельгийские тренеры клуба выразили соболезнования в связи с терактами в Брюсселе ФК «Крылья Советов» и бельгийский тренерский штаб самарского клуба выразили соболезнования в связи с сегодняшними терактами в Брюсселе. Напомним, что главным тренером команды является бельгийский специалист Франк Веркаутерен.