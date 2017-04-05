При взрыве в метро в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою
Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб в Санкт-Петербурге. Трагедия случилась
в результате взрыва в метро.
Как сообщает Lenta.ru, спортсмен ехал на тренировку, но не успел
добраться туда. Взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями
«Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14
человек, ранены более 50.
По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье
«Террористический акт».
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