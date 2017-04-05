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При взрыве в метро в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб в Санкт-Петербурге. Трагедия случилась в результате взрыва в метро.

Как сообщает Lenta.ru, спортсмен ехал на тренировку, но не успел добраться туда. Взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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