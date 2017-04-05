Томас Тухель: Мы могли как сыграть вничью, так и выиграть 7:3
Главный тренер
дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против
«Гамбурга» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом
3:0.
«Мы сами себе создаем себе
проблемы из-за того, что не реализовываем моменты. Во многих матчах, в которых
мы были сильнее соперника, мы упускали момент за моментом. Такое чувство, что
сегодня сыграть вничью 1:1, так и выиграть 7:3. Я полностью доволен результатом»,
- цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».
Чемпионат
Германии. Бундеслига
27-й тур
Матч
Боруссия - Гамбург - 3:0 (1:0)
Голы
Кастро 13 (1:0). Кагава 81 (2:0). Обамеянг 90 (3:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Герреру (Шахин, 78), Гинтер, Бартра, Пищек, Вайгль (Пасслак, 78), Кастро, Кагава, Дембеле, Мор (Пулишич, 60), Обамеянг
Гамбург: Адлер, Дикмайер, Сакаи, Маврай, Острзолек, Холтби, Уолес, Экдаль (Яньичич, 83), Костич, Вуд (Ласогга, 84), Грегорич (Хант, 60)
Предупреждения:
Гинтер, 29 - Экдаль, 12; Костич, 66; Холтби, 80
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция