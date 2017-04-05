Томас Тухель: Мы могли как сыграть вничью, так и выиграть 7:3

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Мы сами себе создаем себе проблемы из-за того, что не реализовываем моменты. Во многих матчах, в которых мы были сильнее соперника, мы упускали момент за моментом. Такое чувство, что сегодня сыграть вничью 1:1, так и выиграть 7:3. Я полностью доволен результатом», - цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».

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27-й тур