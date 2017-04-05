Александер Нури: «Вердер» заслуженно обыграл «Шальке»
Главный тренер
«Вердера» Александер Нури поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в
чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Основа
нашей победы – это командная игра. Мы очень внимательно действовали в обороне и
эффективно в атаке. Большое спасибо всей команде. Они играли с полной
самоотдачей и заслуженно победили. Также благодарю наших болельщиков. Победная
серия продолжается и теперь я полностью сосредоточен на следующей игре с
«Айнтрахтом», - цитирует Нури официальный сайт «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига
27-й тур
Матч
Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0)
Голы
Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0).
Состав
Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62)
Предупреждения:
нет - Горецка, 73; Ферманн, 80
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция