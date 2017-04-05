Александер Нури: «Вердер» заслуженно обыграл «Шальке»

Главный тренер «Вердера» Александер Нури поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Основа нашей победы – это командная игра. Мы очень внимательно действовали в обороне и эффективно в атаке. Большое спасибо всей команде. Они играли с полной самоотдачей и заслуженно победили. Также благодарю наших болельщиков. Победная серия продолжается и теперь я полностью сосредоточен на следующей игре с «Айнтрахтом», - цитирует Нури официальный сайт «Шальке».

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